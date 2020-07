Camera d'estate, il 22 luglio al teatro Vittoria il trio Chagall

Mercoledì 22 luglio 2020 (Teatro Vittoria – ore 17.30 e ore 21) il Trio Chagall sarà il protagonista dell’ultimo appuntamento con Camera d’estate, la rassegna con la quale l’Unione Musicale è tornata a proporre concerti di musica classica dal vivo.

Il cartellone di “Camera d’estate” ha portato sul palcoscenico del Teatro Vittoria i migliori giovani talenti torinesi – in collaborazione con il Conservatorio di Torino – per dar vita a un percorso tra i capolavori del repertorio da camera di Mozart, Schubert, Brahms, Čajkovskij, Dvořák e Ravel. Sul palco del Teatro Vittoria nel corso dei dodici appuntamenti – che hanno visto la partecipazione di quasi 900 persone – si sono alternati ensemble diversi: dal pianoforte solo, al duo violino e pianoforte, trio, quartetto e quintetto con pianoforte, fino al sestetto per soli archi.

Il successo della rassegna si deve anche alla presenza sul palcoscenico del pianista e docente Antonio Valentino, che accompagna gli ascoltatori alla scoperta della musica da camera con garbo, passione e disinvoltura, dialogando con il pubblico in sala e raccontando caratteristiche, segreti e curiosità sul brano in programma.

Mercoledì 22 luglio 2020 sui leggii ci sarà il Trio in do maggiore K. 548 di Wolfgang Amadeus Mozart, pagina datata 14 luglio 1788 e composta giusto a ridosso delle tre grandi sinfonie viennesi.

L’estate del 1788 fu particolarmente fruttuosa. Nonostante la morte della figlia Theresia di 6 mesi, la necessità di trasferirsi in alloggi più economici a Vienna e le gravi difficoltà finanziarie (o forse proprio in virtù di queste) Mozart compose una serie di importanti lavori nell’arco di soli tre mesi, tra i quali la Sonata per pianoforte. K.545, le ultime tre sinfonie (nn. 39, 40 e 41) e due Trii per pianoforte: l’audace e esultante Trio in do maggiore K. 548 e il raggiante Trio in mi maggiore K. 542.

Se i Trii precedenti erano stati scritti per esecutori dilettanti, con esigenze tecniche intenzionalmente ridotte al minimo, con queste opere mature Mozart trasforma radicalmente il genere del trio con pianoforte, inserendo elementi concertanti che ne fanno quasi dei concerti per pianoforte e archi in miniatura. Il Trio K. 548, impreziosito da melodie ricche di fascino, è caratterizzato da continui e sottili cambiamenti di carattere musicale, come in una scena teatrale in cui si inseguono le variegate sfumature dell’esperienza umana, dall’esultanza al pathos al ripiegamento intimo.

L’esecuzione è affidata al Trio Chagall, formazione torinese che si è recentemente distinta nel panorama musicale grazie alla vittoria del secondo premio (con primo non assegnato) alla ventesima edizione del Premio Trio di Trieste, dove ha conquistato anche numerosi premi speciali: il “Dario de Rosa” per la migliore esecuzione di un brano di Schumann, il premio “Fernanda Selvaggio” come miglior Trio e lo “Young Award” come ensemble finalista più promettente. Il Trio è inoltre risultato il più giovane ensemble da camera a essere stato premiato nella storia della manifestazione.

Fondato nel 2013 da Edoardo Grieco (violino), Francesco Massimino (violoncello) e Lorenzo Nguyen (pianoforte) al Conservatorio di Torino, il Trio Chagall convince con uno stile esecutivo sobrio, lineare e pulito, lontano da qualsiasi artificiosità. Sebbene sia formato da musicisti poco più che ventenni, «non risulta assolutamente un insieme di ex wunderkind né di giovani promesse, ma un ensemble di musicisti maturi, capaci di relazionarsi intimamente con la partitura» (Circuito musica, 2020).

Il sorprendente livello di intesa, di empatia e di compiutezza interpretativa della formazione è stato riconosciuto da un’impressionante quantità di primi premi assoluti in concorsi internazionali, oltre che dalla vittoria nella categoria ‘musica da camera’ ad Amadeus Factory (2018), il primo talent dedicato ai giovani artisti dei Conservatori italiani.

In una recente intervista rilasciata in esclusiva per l’Unione Musicale il Trio Chagall ha dichiarato: «Il periodo dell’interruzione è stato particolarmente doloroso, come immaginiamo sia stato per tutto l’ambiente musicale. Gli interrogativi sul futuro, sia a breve sia a lungo termine, rendevano lo studio difficile e poco stimolante. In generale ci ha demoralizzato riscontrare la scarsa considerazione e conoscenza delle difficoltà del settore dello spettacolo nella gestione dell’emergenza. Per fortuna l’iniziativa e la passione degli enti e dei lavoratori dello spettacolo compensano in parte certe lacune. La musica però è stata anche un’ancora a cui ci siamo attaccati nei momenti più difficili».

Per il ritorno all’attività dal vivo dell’Unione Musicale sono stati rispettati tutti i protocolli di sicurezza, affinché il concerto rappresenti un’esperienza piacevole e appagante pur nel rispetto di alcune semplici norme comportamentali. All’ingresso viene misurata la temperatura ed è garantita un’adeguata distanza interpersonale. L’uso della mascherina è obbligatorio per l’accesso in Teatro (non durante il concerto). È assicurata inoltre la regolare e costante igienizzazione degli ambienti.

Sono previste tariffe agevolate per tutte le tipologie di spettatori: 10 euro posto non numerato adulti e 5 euro posto non numerato under 21.