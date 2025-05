Pecetto, tutto pronto per la 110° edizione della Festa delle ciliegie

Conosciuto come “Il paese delle ciliegie”, Pecetto Torinese proporrà domenica 8 giugno la 110ª edizione della Festa dedicata al prelibato frutto che segna il dolce passaggio dalla primavera all’estate. La manifestazione, preceduta da eventi in tema, racconta con orgoglio la storia di una collina ricca di cultura e tradizioni, che avviò la promozione del suo prodotto tipico durante l’Esposizione Internazionale del 1911 a Torino, per poi rinnovare il suo valore nel 2001 con il riconoscimento di Prodotto Agroalimentare Tradizionale e l’inclusione nel Paniere dei prodotti tipici della Provincia di Torino.

Dal 1983 la FACOLT-Frutticoltori Associati Collina Torinese ha inoltre portato avanti una serie di iniziative di sperimentazione cerasicola, distribuzione e valorizzazione della qualità del prodotto che i visitatori trovano sulle bancarelle della Festa e in tutti i mercati. Le associazioni pecettesi, la Pro Loco e il Comune rilanciano con la Festa un messaggio turistico e culturale che spazia dal gusto e dai profumi intensi del frutto fresco o conservato sotto alcool (famosi i Graffioni sotto spirito) alla versatilità del suo impiego per confetture, sciroppi, liquori e distillati.

La Festa 2025 sarà caratterizzata come una mostra-mercato di prodotti agricoli ed enogastronomici e quindi, accanto ai cerasicoltori, a Pecetto saranno ospiti i produttori del Distretto del Cibo del Chierese-Carmagnolese, dei prodotti del Paniere, di Strade di Colori e Sapori, gli operatori agricoli del Chierese e del Pianalto, le aziende agricole e le loro associazioni di tutela e valorizzazione dei prodotti tipici piemontesi di un territorio riconosciuto come riserva MAB Unesco. L'inaugurazione ufficiale della festa è in programma alle 11,30 .