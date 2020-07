Sei migranti scoprono il curling e la loro storia apre “Glocal d’estate”

Torna il “Glocal Film Festival” nella sua versione estiva, dopo lo stop a marzo. Domani sera, alle 21,30, verrà proiettato il documentario “Ghiaccio” di Tomaso Clavarino con le musiche originali di Paolo Spaccamonti.

Questa è la storia di Kebba, James, Edward, Seedia, Lamin e Joseph, che hanno lasciato l’Africa per emigrare in Italia. Hanno trovato accoglienza in Val Pellice e a Pinerolo hanno scoperto il ghiaccio, iniziando a giocare a curling. Nasce così la prima squadra di bocce sul ghiaccio (l’Africa First Curling Team).

La proiezione, in anteprima regionale, si terrà al Cap10100 di Torino (corso Moncalieri 18) per la rassegna “This Must Be the Place”. Si parte con un aperitivo dalle 20,30, con il regista Tomaso Clavarino e il produttore Tommaso Caroni (proiezione e aperitivo 10 euro).

“Ghiaccio” è una delle sei opere in corsa per il Premio Toret Alberto Signetto di 2.500 euro.

Il programma prosegue mercoledì 22 con “Aurora” di Giuseppe Bisceglia e giovedì 23 “Essere Lydia” di Gino Caron, entrambi in concorso Panoramica Doc; la maratona di cortometraggi Spazio Piemonte (lunedì 27), l’omaggio al regista torinese Gianluca Tavarelli che sarà ospite della proiezione di “Un amore” (martedì 28); chiudono gli ultimi due documentari in competizione “Star Tuff” (31 luglio) e “Moka Noir” (4 agosto).

Prenotazione consigliata con Direct Message sulla pagina Instagram di Cap10100 www.instagram.com/cap10100 oppure whatsapp 3384774391. Per ulteriori informazioni: www.piemontemovie.com.