Vacanze a Gallipoli: consigli per la scelta di una casa in affitto

Quando arriva l’estate, il desiderio più forte è ovviamente quello di partire per le vacanze, e il mare rappresenta sempre una delle mete più ambite. Per gli appassionati delle più affascinanti località marine, il Salento, in Puglia, è una zona particolarmente apprezzata per la bellezza del paesaggio, le acque limpide e smeraldine e le caratteristiche ideali per soddisfare qualsiasi desiderio: dal divertimento, allo sport, alla possibilità di fare escursioni e gite interessanti.

S cegliere Gallipoli per affittare una casa per le vacanze è un’ottima soluzione per trascorrere una soggiorno piacevole, rilassante e divertente, tra il mare, la spiaggia, la vita notturna e la bellezza del patrimonio storico e artistico di questa città.

Vacanze a Gallipoli: ecco cosa fare

La cittadina di Gallipoli, uno tra i centri turistici più apprezzati del Salento, ha raggiunto una certa popolarità negli ultimi anni in merito alla sua vivace vita notturna e alla lunga spiaggia sabbiosa e dorata, dalle acque basse e piacevolmente calde, dove è possibile camminare per diversi metri. Un mare dall’atmosfera quasi caraibica, perfetto per chi ama prendere il sole e fare sport acquatici, ma anche per ammirare fantastici tramonti.

Tutta la Baia Verde, al cui culmine sorge Gallipoli, è un continuo susseguirsi di spiagge attrezzate e libere e di ambienti che offrono la possibilità di trascorrere tutta la giornata, e perfino la notte, di fronte al mare, tra musica, divertimenti e ottima cucina.

Prendere in affitto una casa per le vacanze a Gallipoli, nella zona della città più vicina al mare è la scelta migliore per chi desidera trascorrere qualche giorno divertente e in tutto relax, a pochi passi dalla spiaggia e dal magnifico mare.

La scelta di alloggi a disposizione è molto ampia: si possono trovare appartamenti eleganti ma comunque economici, raffinati attici, ville indipendenti per le famiglie o le compagnie di amici e monolocali per chi viaggia in solitaria.

Gallipoli come punto di partenza per conoscere il Salento

Per chi ha la possibilità di fermarsi a Gallipoli almeno un paio di settimane, la cittadina può essere considerata un ottimo punto di riferimento per organizzare un piacevole tour nel Salento e magari in tutta la Puglia.

Affittare un piccolo appartamento nella Baia Verde, in questo caso, significa trovarsi in una zona molto bella per trascorrere tutta la giornata al mare, e nello stesso tempo, ideale per definire il proprio itinerario nelle altre località della regione. Il Salento è un luogo magico e meraviglioso da scoprire, sicuramente splendido in estate, ma ricco di fascino anche negli altri periodi dell’anno, che merita di essere visitato con la massima tranquillità, meglio se in un periodo non troppo affollato.

Un monolocale o un appartamento in affitto situato nel centro storico di Gallipoli è invece un’ottima idea per scoprire tutta la bellezza della città stessa: le vecchie mura, il Castello, le stradine strette e pittoresche, ricche di case d’epoca, botteghe e locali caratteristici. Per chi ama il divertimento, naturalmente non mancano i ristoranti e i locali notturni.