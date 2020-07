Furto in una villa sulla collina di Moncalieri, bottino di 200 mila euro

Tra preziosi e soldi si è trattato di un bottino di 200 mila euro. A tanto ammonta quanto è stato razziato nei giorni scorsi in una villa di strada Brigida, sulla collina di Moncalieri.

Si tratta quasi certamente di professionisti del crimine e non malviventi occasionali. L'azione, infatti, è scattata quando i malviventi, che conoscevano le abitudini di chi abita, sapevano di non trovare nessuno a casa: dapprima hanno prima forzato il portone di ingresso, quindi si sono portati dritti in cantina per svaligiare il caveau dei proprietari.

Le indagini sono svolte dai carabinieri di Moncalieri, che adesso stanno vagliando le immagini delle telecamere della zona per trovare riscontri utili.