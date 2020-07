Nel 2019 Torino incassa 50 milioni dalle multe: giro di vite dei Civich contro gli automobilisti indisciplinati

Nel 2019 giro di vite dei Civich contro gli automobilisti indisciplinati. L’anno scorso nelle casse del Comune di Torino sono entrati più di 50 milioni e 800 mila euro di multe, staccate in maggioranza dalla Polizia Municipale.

Il trend degli ultimi anni, come emerso questa mattina durante la presentazione del rendiconto da parte della sindaca Chiara Appendino, conferma infatti che la maggioranza delle sanzioni viene fatta dai vigili: se nel 2016 i verbali erano poco più di 238 mila e 500, a distanza di quattro anni sono saliti ad oltre 344 mila, con una crescita costante di anno in anno.

Nel 2019 a Torino sono state fatte più di 800mila multe per violazioni al codice della strada. Registrano una picchiata quelle fatte dagli ausiliari del traffico di Gtt per sosta scaduta o non pagata, pari a -50 mila rispetto al 2018, così come quelle fatte dalle telecamere della Ztl: gli occhi elettronici ai varchi hanno registrato 48 mila automobilisti indisciplinati in meno. Scendono lievemente, rispetto all’anno scorso, anche quelle fatte dai velox fissi: nell’ultimo quadriennio però si è registrata una crescita di automobilisti che schiacciano sull’ accelleratore.

“Registriamo un andamento positivo – ha spiegato la sindaca Chiara Appendino – di incassi da multe, con un trend in nel 2019 di +0,42%”. Ed in linea secondo quanto previsto dalla Corte dei Conti, come hanno spiegato gli uffici finanziari della Città, diminuisce la differenza tra sanzioni fatte e quanto realmente entra nelle casse comunali. “Passiamo -hanno spiegato - dal 42 a 60,25%”.

Sul fronte del personale, si registrano 74 nuovi ingressi nella Municipale da concorso. “La graduatoria rimane aperta – ha spiegato la prima cittadina – e potremo quindi ancora attingervi”.