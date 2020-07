Ricercato rintracciato in Germania e convinto a tornare in Italia: arrestato

Nella scorsa settimana, personale del Commissariato Barriera Nizza che si occupa delle misure di prevenzione, di sicurezza e cautelari, ha portato a termine con successo le ricerche di due cittadini, un italiano ed un rumeno, destinatari di ordini di carcerazione. L’attività di indagine ha consentito l’individuazione dei ricercati e la loro assicurazione alla giustizia, nonostante entrambi fossero irreperibili da tempo. Nel primo caso, si tratta di un cittadino italiano di 32 anni, che dovrà espiare una pena di 1 anno di reclusione per la violazione delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l’obbligo di dimora. Il trentaduenne, residente in via Nizza, è stato rintracciato in via Artom.