All'Off Topic stasera in scena "Egoistagram. Sono d'accordo con me"

Pensieri, opinioni e consigli continuamente in vetrina: il mondo dei social si è, ormai, trasformato in un grande e confuso crogiolo di flussi di coscienza e input indesiderati, nel quale ogni voce spintona le altre per assumere importanza e riconoscimento sempre maggiori.

Proprio in questo solco di caleidoscopici punti di vista si inserisce, dunque, la critica mordace e brillante di Pietro Sparacino, stand up comedian siciliano – ma naturalizzato romano – che, mercoledì 22 luglio, calcherà il palco esterno di Off Topic con il suo nuovo monologo satirico, “Egoistagram. Sono d’accordo con me”.

Dopo il successo del precedente “Diodegradabile. Il potere logora chi ce l’ha” e il grande consenso ottenuto mediante gli spettacoli su Zoom promossi nel corso del lockdown, il comico e autore classe 1982 tornerà in scena con l’acume e il carisma propri delle sue invettive satiriche, demolendo la ricerca affannosa di click e attenzione che, anziché porci in un reale contatto, ci conduce inesorabilmente in un vortice di solitudine e scollamento dagli altri. In una sorta di “Cogito ergo sum” rovesciato dove l’“essere”, con il suo egocentrismo e le sue insicurezze, legittima la condivisione spasmodica di idee, esperienze, emozioni e stati d’animo. Anche se non richiesti.