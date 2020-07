Affitti, Grimaldi (LUV): “Nessun aiuto per chi non ha più soldi per pagare, Cirio ha chiuso gli occhi davanti all’emergenza povertà"

“Durante la discussione sulle leggi “bonus” e “riparti Piemonte” abbiamo sempre denunciato la cronica mancanza di azioni dirette ai più fragili, a chi non ha cibo e a chi non può permettersi di pagare un affitto: la crisi da Covid – denuncia Marco Grimaldi, capogruppo di Liberi Uguali Verdi in Piemonte – ha sconvolto le vite di tante persone, le quali si sono trovate a sprofondare nella povertà. Si tratta di un popolo che si è unito alle molte donne e ai molti uomini che già vivevano in uno stato di difficoltà cronica,eppure – prosegue Grimaldi – nella considerazione di Cirio e della Lega, i più deboli semplicemente non esistono”.

Di questi giorni è la pubblicazione della delibera della Giunta Regionale riguardante il fondo nazionale per il sostegno affitti e della determina che stabilisce i criteri e le modalità per i bandi e la conseguente erogazione dei contributi.

“Purtroppo è evidente che ci sia uno scollamento tra le decisioni di questa Giunta e la realtà dei fatti: com'è possibile che i bandi per il fondo al sostegno per la locazione riaprano a settembre, con uno slittamento dei contribuiti ai cittadini in difficoltà ancora più avanti nei mesi, magari con udienze di sfratto già effettuate e convalidate?– si chiede Grimaldi –. Il Riparti Piemonte sarebbe stata l’occasione per estendere gli aiuti, oltre a chi gli affitti li ha pagati, anche per chi invece, causa la pandemia, non è riuscito a pagare i canoni di locazione: questi soggetti, sono stati semplicemente ignorati”.