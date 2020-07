Da lunedì metro sospesa tra Porta Nuova e Lingotto: al via i lavori di collegamento con Bengasi

Metro 1 sospesa da Porta Nuova a Lingotto, da lunedì fino al 31 agosto, per permettere il collegamento delle due tratte “Fermi-Lingotto” e “Lingotto-Bengasi”, in fase di costruzione.

I lavori che verranno svolti in galleria consistono nell’integrazione dei due tracciati. Tra gli interventi principali la posa delle vie di corsa, delle correnti forti necessarie per l’alimentazione dei treni, delle correnti deboli e la posa del “tappetino” che funge da interfaccia tra il treno e il sistema per consentire la guida automatica dei veicoli. Proseguono in contemporanea quelli nelle stazioni dove sono in corso di ultimazione le finiture con la posa dei pavimenti. Da metà agosto fino a metà novembre inizierà il montaggio delle porte di banchina. Si prevede che i lavori di costruzione del prolungamento a Bengasi termineranno nel mese di gennaio 2021 con l’avvio del servizio ad aprile 2021.

La sospensione della tratta viene effettuata durante il mese di agosto in modo da limitare il disagio agli utenti. Da Lingotto – Porta Nuova, in sostituzione della metro, dal 27 luglio sarà possibile viaggiare sui bus 1 e 35, che saranno prolungati sino alla fermata di piazza Carlo Felice per consentire ai passeggeri l’interscambio con la metro. Entrambe le linee, servite con mezzi lunghi, saranno potenziate e garantiranno su via Nizza un passaggio ogni 7 minuti.

Rimane regolare il servizio della linea 1 da Fermi a Porta Nuova con il seguente orario: lunedì 5:30 – 22:00 (ultima partenza da Fermi 21:30 e da Porta Nuova 21:45); martedì-sabato 5:30 – 00:30 (ultima partenza da Fermi 00:00 e da Porta Nuova 00:15); domenica e festivi 7:00 – 00:30 (ultima partenza da Fermi 00:00 e da Porta Nuova 00:15).