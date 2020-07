Bardonecchia, con "Il giardino delle storie" rassegna di teatro di narrazione giovanile

“L’Alveare”, luogo d’accoglienza, di discussione, d’incontro e di soggiorno punto di riferimento per l’educazione alla legalità, inaugurato nel 2016, sito nella centralissima via Giuseppe Francesco Medail, al 43/a, casa di proprietà del comune di Bardonecchia, gestita dall’Associazione Liberamente Insieme Bardonecchia, nata dal desiderio di servizio del gruppo scout AGESCI Bardonecchia 1 nei confronti del territorio di Bardonecchia che fa parte della rete “Libera Piemonte-Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, durante tutto l’anno organizza un’intensa attività sociale a favore dei giovani e degli adolescenti.

Quest’estate in collaborazione con l’associazione culturale S.T.A.R. (Storie Territori Arte Relazioni) di Torino propone “Il Giardino delle Storie”, rassegna di teatro di narrazione, articolato in alcuni spettacoli a tema ecologico e sociali ad ingresso gratuito su prenotazione, sino ad esaurimento dei posti, sempre di giovedì, alle ore 21.00, rivolti ai giovanissimi e ai loro famigliari, residenti e villeggianti dai 6 ai …99 anni, seguiti, il venerdì, da un giorno di workshop Teatrale sullo stesso tema.

La rassegna, che ha esordito giovedì 16 luglio, con “Anna e Björn - Cronache dal mare di plastica”, prodotto da S.T.A.R. con Marta Zotti per la regia di Elisa Denti, ha in calendario altri tre spettacoli: giovedì 23, “Casca il mondo, casca la terra”, produzione di Oltreilponte Teatro con Beppe Rizzo; giovedì 30 luglio, “Ali. Biglie, pirati e piume”, produzione S.T.A.R. con Elisabetta Raimondi Lucchetti e la regia di Stefano Iagulli e giovedì 6 agosto, “Viola e il Bosco”, studio per uno spettacolo di produzione S.T.A.R. con Marta Zotti, regia e collaborazione drammaturgica di Silvano Antonelli.

“Da cinque anni organizziamo, in collaborazione con l’Associazione Liberamente Insieme di Bardonecchia - sostiene Marta Zotti, presidente della STAR - degli spettacoli teatrali e un successivo laboratorio, momento di riflessione che, narrando ai più giovani e ai loro famigliari storie a tema sociale ed ecologico, puntano attraverso l’ascolto ed il confronto ad una crescita. Da qui il titolo “Il Giardino delle Storie”. Grazie ad attori teatrali professionisti mettiamo in scena delle storie su tematiche emergenti, per far sì che il giorno seguente il pubblico possa, a sua volta, divenire protagonista e narratore di nuove storie create collettivamente. Il Teatro, in questo modo, aiuta a crescere quando si guarda, quando si ascolta e quando si racconta”.