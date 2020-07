Slitta a lunedì l'apertura del punto verde in piazza d'Armi

Gli appassionati e assidui frequentatori del punto verde in piazza d'Armi dovranno attendere ancora qualche giorno, prima di veder tornare operativo uno dei parchi più amati dai torinesi che passano l'estate in città. L'inaugurazione era prevista per stasera, ma, come ha fatto sapere l'associazione a capo degli eventi, Città in Arte, "il passaggio della Commissione di vigilanza per il collaudo dell'area fissato per oggi, 23 luglio, slitta a lunedì 27".

Un intoppo che ormai si ripete da diversi anni, costringendo tutto lo staff organizzativo a far slittare il calendario di appuntamenti. "L'area è molto estesa - spiegano - e le opere di collaudo e di montaggio richiedono attenzioni particolari atte a scongiurare ogni rischio possibile. Inoltre questa edizione dovrà fare i conti con il regolamento anti Covid, che già di suo prevede un notevole impegno nella messa a norma delle strutture".

Inserito all'interno di "Torino a cielo aperto" e vincitore del bando indetto dalla Città, il programma di "E-state in piazza d'Armi" si preannuncia ancora più ricco del solito, malgrado i lunghi mesi di crisi per tutto il mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento.

La grande novità riguarda sicuramente la pista da ballo, che non potrà, al momento, includere il liscio a causa delle normative sanitarie vigenti, ma sarà limitata alle danze di gruppo con istruttori qualificati.

Altra new entry sul versante cultura è la collaborazione con la casa editrice PlaceBook Publishing e Writer Agency, grazie alla quale, tutti i sabati, prima di cena, verrà ospitato un "Aperitivo d'autore" aperto a tutti, a tu per tu con gli scrittori e i loro libri.

Non mancherà poi lo spazio per il teatro, quest'anno volto a favorire la ripresa del settore specie per gli artisti indipendenti e le piccole compagnie, con una programmazione adatta a tutta la famiglia, dal comico alla magia, dal cabaret alla musica. Diversi teatri, infatti, hanno proposto gratuitamente alcuni spettacoli annullati nei mesi scorsi a causa della pandemia, finalizzati a una raccolta fondi per sostenere il comparto drammatico cittadino.

Il programma aggiornato con tutte le modifiche sarà reso noto non appena verrà confermata la data di apertura del punto verde.