Black out di novembre a Ceresole Reale: E-Distribuzione indennizza 417 clienti

In seguito alla straordinaria ondata di maltempo verificatasi nei giorni 23 e 24 novembre 2019 E-Distribuzione, società del gruppo Enel, ha provveduto all’erogazione dell’indennizzo per 417 clienti del comune di Ceresole Reale, al fine di coprire i disagi dovuti all’assenza di elettricità, secondo quanto stabilito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

E-Distribuzione ha inoltre avviato un cospicuo piano di investimenti per circa 4 milioni di euro, al fine di rendere più resiliente la rete elettrica e migliorare la qualità del servizio in valle Orco e valle Soana: il territorio del comune di Ceresole Reale, nel periodo 2020-2021, beneficerà di un investimento di oltre 650.000 €, che verranno utilizzati per l’interramento di una consistente parte della linea (circa 9 km) che alimenta il paese, e che porterà notevoli benefici dal punto di vista della continuità del servizio elettrico.