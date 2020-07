Borgofranco d’Ivrea, perseguita la ex non accettando la fine della relazione sentimentale: arrestato

I Carabinieri hanno arrestato la scorsa notte T.G, disoccupato e pregiudicato, residente a Borgofranco d’Ivrea. Il 35enne, nei giorni precedenti, si era responsabile di violenza privata ed atti persecutori nei confronti della ex convivente.

Era stata proprio la donna a denunciare le continue minacce dell’ex compagno, che non si rassegnava alla fine del loro rapporto sentimentale. E così dopo essersi rivolta ai militari dell’Arma, la vittima era fiduciosa di poter tornare alla sue abitudini di vita recentemente modificate per “sfuggire” ai continui pedinamenti dell’ex convivente.

L’epilogo la scorsa notte. L’uomo, dopo aver intercettato la ex compagna intenta a fare rientro a casa in macchina, in compagnia di un amico e della loro figlia minore, li ha inseguiti. Dopo averli raggiunti e bloccati ha iniziato a inveire con violenza, lamentandosi di non riuscire a vedere la bimba da giorni. La donna, riuscendo a fuggire ed allontanarsi, ha chiamato i Carabinieri che hanno rintracciato il 35enne nascosto vicino alla casa della vittima.

L' intervento dei militari ha evitato gravi conseguenze. L’uomo, trovato in possesso di oggetti atti ad offendere, è stato arrestato e portato in carcere ad Ivrea.