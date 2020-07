Il genio di Ballard proiettato sui muri: il Mufant accoglie la videoarte del duo Fannidada

Un progetto di videoarte ispirato al genio visionario di J.B. Ballard. Sarà presentato questa sera al Mufant - Museo del Fantastico e della Fantascienza, alle ore 21, dal duo di artisti torinesi Fannidada. Il lavoro sarà proiettato nell'area esterna del museo, sui muri, sugli alberi e sulle pareti dell'edificio di fronte.

Gli artist si sono ispirati al racconto fantasy Il Giardino del Tempo, in cui il conte Axel si arma di alcuni fiori di cristallo per cercare di difendere l'ultimo angolo di natura incontaminata dall'avanzata furiosa di una moltitudine umana.

Fannidada curerà le proiezioni e leggerà alcuni brani del racconto, intervallato da sessioni di musica jazz live dei Cetri.

Il Mufant sarà eccezionalmente aperto in orario serale per le visite standard. L'iniziativa è un progetto sostenuto da Fondazione per la Cultura Torino e Compagnia di San Paolo - bando Rincontriamoci, nell'ambito di Torino Estate.

Domenica 26 luglio avrà invece luogo un'altra passeggiata al a tappe nel Parco del Fantastico, con un reading condotto da scrittori e scrittrici torinesi di letteratura fantastica. L'appuntamento è dalle 16 alle 19.

Il primo appuntamento è con Cristina Converso che presenta L’uomo della radura (Buendia Books); a seguire, un'anticipazione dell’eco-thriller La foresta fossile. La seconda tappa è con Alessandro Del Gaudio, che presenta Anello d’Ombra (Il Foglio). Reading a cura di Silvia Casolari, co- direttrice del Mufant. Ultima tappa con il regista del film La paura trema contro, Pupi Oggiano, lo sceneggiatore Gabriele Farina; reading a cura di Chiara Civitillo.

L'estate al Mufant prosegue fino al 26 settembre e rientra nel cartellone di "Torino a cielo aperto" della città di Torino. Gli eventi sono suddivisi in tre macro aree: ambiente (eventi dedicati alle tematiche ambientali, i "green days" e al giardinaggio); identità di genere e inclusione sociale (l'evento più importante è il festival Loving the Alien dal 18 al 20 settembre organizzato con la cooperativa Altramente); e arte contemporanea partecipata (come le proiezioni di videoarte e altri laboratori creativi).