Bardonecchia, con Soul Nassau ha preso il via Scena 1312: tutto esaurito

Sabato 25 luglio, ha finalmente preso il via, dopo una lunga pausa causata dalla pandemia, SCENA 1312, cartellone culturale estivo, proposto dall’Amministrazione Comunale ed organizzato da Estemporanea, per la parte musicale e da Accademia dei folli, per la parte teatrale.

L’esordio della stagione estiva è stato affidato al concerto “Soul Nassau” del gruppo strumentale e musicale torinese The Big Soul Band, che si sono esibiti sul palco della Sala Viglione del Palazzo delle Feste facendo registrale il tutto esaurito, proponendo famosi brani di soul-funk e Black Music, portati al successo da alcuni molto popolari artisti, quali The Blues Brothers, James Brown, Ray Charles, Aretha Franklin, Stevie Wonder e Tower of Power, abbinandoli a brani più popolari di questo molto diffuso genere musicale.