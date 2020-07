Oltre tremila persone identificate: ecco il bilancio della Polizia Ferroviaria nel corso dell'ultima settimana

Dodici persone indagate, 3.069 identificate, di cui 907 stranieri, 214 minori e 575 con precedenti di Polizia. E ancora 65 veicoli controllati. 278 le pattuglie impegnate per la vigilanza delle stazioni e 13 in abiti civili per attività antiborseggio, 29 i servizi lungo linea e 10 di Ordine Pubblico: questi i risultati dell’attività settimanale del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta.

In particolare, a Torino, un ventinovenne tunisino è stato denunciato dagli Agenti del Settore Operativo di Torino Porta Nuova per resistenza a Pubblico Ufficiale ed inottemperanza alle norme sugli stranieri.

Il giovane, che si aggirava con fare sospetto nella stazione di Torino Porta Nuova, alla vista degli Operatori ha cercato di evitare di essere controllato cercando di uscire dalla stazione. Insospettiti dall’atteggiamento del ragazzo, gli agenti lo hanno, immediatamente, raggiunto e sottoposto a controllo. Da subito, lo straniero, si è rifiutato più volte di fornire un documento valido di identificazione, mantenendo un atteggiamento scontroso nei confronti degli Operatori, insultandoli di continuo e cercando lo scontro fisico per riuscire a sfuggire al controllo di Polizia.

Gli Agenti, con non poca difficoltà, sono riusciti a condurlo negli Uffici, dove l’uomo ha continuato a mantenere una condotta aggressiva e poco collaborativa, proferendo numerosi insulti al loro operato. A seguito di accurato controllo è risultato gravato da numerosi precedenti di Polizia e deferito all’Autorità Giudiziaria.

Un trentaduenne marocchino è stato denunciato per aver fornito generalità false agli Agenti del Settore di Torino Porta Nuova. L’uomo si è presentato presso gli Uffici di Polizia per formalizzare una denuncia di smarrimento dei propri documenti, ma all’atto del controllo gli Agenti lo hanno trovato in possesso di quanto dichiarato smarrito. Da accertamenti più approfonditi lo straniero era gravato da diversi precedenti di polizia e in possesso di un permesso di soggiorno scaduto nel maggio del 2019, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria competente e messo a disposizione del locale Ufficio Immigrazione per ulteriori accertamenti.

Sempre a Torino Porta Nuova un ventiquattrenne marocchino è stato denunciato, in stato di libertà, per inottemperanza delle norme sugli stranieri in quanto a seguito di un controllo sull’identità personale è risultato destinatario di un Ordine del Questore di Milano, emesso il 09.07.2020, a cui non ha ottemperato.