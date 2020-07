Il film di Roberto Minervini al Castello del Valentino: ospite Cathy La Torre

Secondo appuntamento per “Respiro”, la rassegna promossa da Lacomune che prevede una serie di proiezioni accompagnate da talk. Nell’arena del Castello del Valentino giovedì 30 luglio alle 21,30 viene presentato “Che fare quando il mondo è in fiamme” di Roberto Minervini, lungometraggio presentato alla 75ª Mostra del cinema di Venezia che affronta il fenomeno del razzismo negli Stati Uniti d'America prendendo spunto dagli eventi violenti che, nell'estate del 2016, videro coinvolta un'intera comunità afroamericana di Baton Rouge, nella Louisiana.

Un titolo attualissimo, dopo la morte di George Fkloyd e le proteste degli scorsi mesi, che è accompagnato dal talk condotto da Cathy La Torre, avvocata specializzata in diritto antidiscriminatorio con particolare riferimento alle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, e sui diritti della comunità LGBTQI.

La serata sarà aperta da un video di presentazione di Roberto Minervini, che con questo lavoro ha ricevuto il Premio Miglior Documentario al BFI London Film Festival, e vedrà la presentazione del progetto, che conta di altri due appuntamenti in estate, da parte di Comunet - Officine Corsare, della Rete 21 Marzo - mano nella mano contro il razzismo: partecipa il portavoce nazionale Ayoub Moussaid, co-organizzatori è il Presidio Torinese di Blacks Lives Matter. Si presenterà anche Carovane Migranti, illustrato dalla voce di Vesna Scepanovic: il collettivo è nato nel 2014. Indipendente e autofinanziato, ogni anno organizza una carovana per i diritti dei migranti, la dignità e la giustizia.

Il progetto nasce dalla co-progettazione del team di lavoro - a leadership diffusa - composto dalle curatrici Francesca Comisso e Luisa Perlo (A Titolo Torino), da Irene Dionisio, regista, artista visiva, dal direttore di festival e critico cinematografico Francesco Giai Via, dall’operatrice culturale Ambra Troiano e dal filosofo e curatore della Triennale di Milano Leonardo Caffo, con Andrea Polacchi e Luca Bosonetto del Comitato Arci Torino e conta sulla collaborazione di Arci Torino, Ucca, a.titolo, Associazione Cinema Ambrosio e Wild Strawberries - Laboratorio per le Immagini in Movimento.

Prossimi appuntamenti

Lunedí 3 Agosto 2020 21,30

Talk del talent civile con Gianni Oliva

Proiezione de ‘’I miserabili’’ di Lady Ly

Presentazione da parte di Comunet alla presenza di Maurizio Cilli - Bottom Up!,

alla presenza di Achille Eandi - Avvocati di strada - onlus Nazionale

Domenica 30 Agosto 21,30 - serata di chiusura dell’Ambrosio

Presentata da Bruno Gambarotta

Talk di Benedetta Barzini. Video di saluto del regista Beniamino Barrese

Film: ‘’La scomparsa di mia madre’’

Presentazione da parte di Comunet di Ella Marciello - Hella Network.