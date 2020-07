Museo Egizio, Ruzzola (FI): "5 Stelle si facciano sentire dal Governo, invece di bloccare i lavori in aula"

“Oggi il Movimento Cinque Stelle ha dimostrato la totale incoerenza della propria azione politica. Si è opposto alle modifiche allo Statuto del Museo Egizio che sono state proposte da un ministro del Governo centrale, dove il M5S rappresenta i due terzi della maggioranza. Proposta che non è neppure arrivata in discussione in Comune di Torino dove costituiscono un monocolore. Vorremmo capire come mai in Regione si parli di difesa del sistema Torino quando né a livello romano né a livello dell’Amministrazione torinese si è bloccata questa proposta, anzi è stata approvata e avvallata. Siamo esterrefatti da questa posizione, del tutto insensata e figlia del solito tentativo del M5s di giocare su più tavoli, vestendo il ruolo di maggioranza e opposizione per poter raccontare il tutto e il suo contrario agli elettori piemontesi e italiani”. Ad affermarlo in una nota il capogruppo di Forza Italia in Regione Piemonte Paolo Ruzzola.