Sbarca a Torino CityAround, l'app che ti “prende per mano” alla scoperta della città [VIDEO]

“Il navigatore ufficiale del tuo tempo libero”: si presenta così CityAround, la nuova app in grado di far scoprire Torino attraverso la sua storia, i suoi monumenti, i suoi musei e il suo paesaggio; l'idea è stata sviluppata dalla società Panorami Elettronici insieme alla digital experience company Synesthesia con il patrocinio della Città di Torino.

I target sono due: “Ci rivolgiamo - spiega l'amministratore delegato di Panorami Elettronici Alberto Volpe – a turisti e cittadini: i primi perché potranno conoscere più facilmente Torino, mentre i secondi avranno delle opportunità in più per trascorrere il proprio tempo libero.” All'interno di CityAround, scaricabile gratuitamente dagli store a partire da oggi e compatibile con iOs e Android, sono contenute un'ampia varietà di soluzioni. Le parole d'ordine sono digitale, sostenibile e di prossimità: “Verranno caricati – prosegue Volpe – gli eventi programmati quotidianamente in città, una serie di itinerari turistici con i diversi punti di interesse, itinerari tematici basati su Risorgimento, Liberty, Barocco, Sindone e molto altro, cacce al tesoro per bambini e un'ampia pagina dedicata all'outdoor e all'escursionismo.”

Una delle particolarità più interessanti riguarda il rispetto delle norme anti-covid: per gli eventi, infatti, è prevista una modalità di accesso alle varie location con tempistiche differenti in modo da scongiurare il rischio assembramenti.