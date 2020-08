Chiusure viabilità: stop per la provinciale “di Germagnano” a partire dal 5 agosto

Per lavori di rifacimento della pavimentazione stradale lungo la Sp. 002 “di Germagnano” in corrispondenza delle intersezioni a rotatoria con la strada comunale via Lanzo nel Comune di Ciriè e le strade comunali via Lirone e via Torino nel Comune di Nole,si dovrà chiudere il traffico dal 5 agosto con le seguenti modalità:

- chiusura al transito veicolare con deviazione del traffico su percorsi alternativi indicati in loco dal km. 21+250 (rotatoria via Battitore in comune di Ciriè) al km. 23+820 (intersezione semaforizzata con la Sp. 723 nel Comune di Nole), con esclusione dei mezzi di soccorso e impegnati nella manutenzione stradale, dalle ore 20,00 alle ore 07,00 del giorno successivo dal 5 all’8 agosto 2020.