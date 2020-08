Coronavirus: aumentano sia le guarigioni che i contagi, ma i ricoveri continuano a scendere

Si allenta ancora la stretta del Covid su Torino e sul Piemonte. In base all'ultimo bollettino dell'Unità di crisi della Regione, infatti, i guariti nelle ultime 24 ore sono 20, dato che porta il totale a 26.207 persone che hanno ottenuto due tamponi negativi consecutivi. Ma altri 642 sono in attesa del secondo esito e dunque definite "in via di guarigione".

I nuovi positivi sono 22 in più rispetto a ieri, di cui 16 asintomatici. Il totale sale così a 31.762, ma resta invariato il numero dei ricoverati in terapia intensiva (4 come ieri), mentre scendono a 90 i ricoverati in terapia non intensiva (4 in meno).