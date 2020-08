Torino, Comunali 2021. I Verdi-Europa Verde: "Nel centrosinistra serve un patto generazionale"

"Il capoluogo piemontese da tempo in profonda crisi, ha bisogno di un centrosinistra rinnovato nelle persone e nei temi, per poter avere la possibilità di vincere le prossime amministrative del 2021. Serve un patto generazionale che tenga conto delle sfide del futuro sia dal punto di vista economico che ambientale. Torino, come più volte ribadito, ha un'assoluta necessità di attuare un "Green New Deal Metropolitano" che possa creare quell'humus in grado di creare nuovi posti di lavoro attraverso "investimenti verdi". Così in una nota dichiarano Tiziana Mossa Co- portavoce regionale dei Verdi Europa Verde Piemonte ed i Co- Commissari Verdi Europa Verde Torino Antonio Fiore ed Angela Plaku.



"Noi Verdi-Europa Verde, crediamo che ci sia il bisogno di salvaguardare la bellezza della nostra città, creando un clima che favorisca il benessere, il rispetto dell'ambiente, la solidarietà, l'inclusione e lo sviluppo tecnologico.

Vogliamo che questi temi non vengano e non devono più essere utilizzati come mere frasi di propaganda, ma crediamo che debbano essere "il fine ultimo" di un nuovo progetto politico aperto ed il più possibile inclusivo".



"Per noi la politica è un impegno giornaliero nel risolvere i problemi concreti dei cittadini, rifiutiamo la logica di ammucchiate create solo a fini elettorali.

Se si vogliono confondere i cittadini con liste civetta che usano l' ecologismo soltanto al momento delle elezioni dobbiamo dire ai Torinesi la verità: l' unico partito ecologista e progressista sono i Verdi Europa Verde( della grande famiglia dei Verdi Europei) che sarà presente alle prossime elezioni comunali con una propria lista".