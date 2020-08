Blitz contro i taxi abusivi a Porta Palazzo, Ricca: "Bene così, si sradichi la concorrenza sleale e senza sicurezza per gli utenti"

"Un'ottima notizia per chi lavora onestamente nel settore e anche per il clienti di queste vetture abusive, senza licenza né il rispetto delle normali procedure di sicurezza sanitaria". Così l'assessore regionale alla Sicurezza e alla Polizia locale, Fabrizio Ricca, commenta la recente operazione che ha visto protagonista i vigili urbani di Torino, nel contrasto del fenomeno dei taxi fuori legge. In particolare, quelli che operano nell'area di Porta Palazzo.

In particolare, sono stati undici i mezzi controllati e sanzionati nella giornata di ieri. Soprattutto nell'area dell’esedra nord di piazza della Repubblica e sul controviale nord di corso Regina Margherita. Si tratta di mezzi (cosiddetti "Black taxi") di proprietà di cittadini di nazionalità africana, tutti regolari sul territorio nazionale. Nei mesi precedenti questi veicoli sono stati sottoposti a monitoraggio e accertamenti che hanno confermato l'utilizzo improprio del mezzo per il trasporto di persone.

Inoltre, uno degli undici veicoli, un furgone bianco - utilizzato sia come taxi abusivo, sia per il trasporto di merci - è stato confiscato e al proprietario è stata ritirata la patente per aver violato un semaforo nel timido tentativo di fuggire al controllo dei vigili.



"Spero che i controlli proseguano - conclude Ricca - e arrivino a sradicare un fenomeno pericoloso, che genera anche concorrenza sleale".