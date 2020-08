CR7 e Georgina tra Sanremo e la Costa Azzurra per dimenticare la delusione Champions

Sono arrivati domenica sera in gran segreto, un po’ come fatto a febbraio in occasione del Festival. Van dai vetri oscurati e poi subito a bordo del GC, lussuoso yacht ormeggiato sulla darsena di Portosole a Sanremo.

Cristiano Ronaldo, la compagna Georgina Rodriguez e i figli hanno fatto un blitz velocissimo nella città dei fiori, come Cr7 aveva fatto al Festival ‘dribblando’ tutti e piombando all’Ariston in prima fila. Questa mattina sono salpati da Portosole per una breve gita e, quindi, il rientro all’approdo matuziano, dove hanno consumato il pranzo.

Secondo indiscrezioni sul van dai vetri oscurati sarebbe poi salita solo Georgina per un rapido giro a The Mall, l’outlet del lusso di Valle Armea. Poi il van è tornato in centro ma non si sa se abbia ‘recuperato’ anche Cr7 che, probabilmente a bordo di un’altra auto è invece approdato in Costa Azzurra, seguito dalla stessa Georgina e dalla famiglia.

Il fenomeno della Juventus ha comunque più volte apprezzato la costa ligure, visto che anche nelle scorse settimane aveva fatto una veloce capatina nel savonese. Questa volta è toccato a Sanremo ed ora, invece, alla Còte per le brevi vacanze che spettano quest’anno ai calciatori, visto che a settembre si ricomincia.