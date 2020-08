La polizia municipale soccorre un cucciolo di pastore tedesco chiuso in balcone senza cibo né acqua

Sabato mattina, su segnalazione di un cittadino, una pattuglia del Comando della VI Sezione della Polizia Municipale si è recata in un alloggio in Barriera di Milano per verificare la presenza di un cane chiuso sul balcone senza acqua né cibo.

Gli agenti hanno accertato che si trattava di un cucciolo di pastore tedesco in buone condizioni fisiche e hanno iniziato le ricerche del padrone. Secondo quanto riferito dai vicini, che nel frattempo avevano provveduto ad abbeverare l'animale, il cane era chiuso da ore su quel balcone al piano rialzato e abbaiava e guaiva manifestando insofferenza e disagio.

Dopo aver suonato invano al citofono dell'appartamento, i vigili hanno acquisito alcune informazioni sul proprietario e, dopo alcune telefonate, hanno rintracciato una persona all'interno dello stesso alloggio sul cui terrazzino si trovava il cane. Pochi istanti dopo aver riagganciato, un ragazzo di nazionalità italiana si è affacciato dal balcone, irritato per essere stato svegliato.

Il giovane ha detto agli agenti che il cane era di proprietà della mamma che, essendosi allontanata da casa per qualche giorno, glielo aveva lasciato in affidamento nonostante la sua contrarietà.

Il cucciolo è risultato anche privo del microchip obbligatorio e, pertanto, il ragazzo e la mamma sono stati sanzionati per la mancata iscrizione all'anagrafe canina e - ai sensi del Regolamento per il benessere e la tutela degli animali - per lo spazio e le condizioni inadeguate all’interno del quale il cucciolo è stato confinato.

Il ragazzo, al quale è stato lasciato il cane fino al ritorno della padrona, ha anche ricevuto una diffida a cambiare la sua condotta in favore del cane.