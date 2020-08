Piazza Statuto, "cancellate" le strisce pedonali che tagliavano la pista ciclabile

Una mano di vernice per rimediare a un errore e a decretare la parola "fine" per un attraversamento pedonale molto discusso e durato appena qualche giorno. Nuovi cambiamenti in piazza Statuto: è già stato cancellato l'attraversamento pedonale che negli scorsi giorni aveva scatenato l'ironia del mondo social. Le strisce, che collegavano apparentemente due pezzi di verde e tagliavano la ciclabile, non ci sono già più.



A porre rimedio a un errore di esecuzione, i tecnici del Comune. Anche l'assessore alla Viabilità Maria Lapietra si è recata sul posto per assistere in prima persona al lavoro, per accertarsi che questa volta non vi fossero intoppi di alcun genere.



Quel che è certo è che piazza Statuto può essere considerata il simbolo di una nuova viabilità. A settembre verrà infatti spostata la banchina del bus, al fine di diminuire lo spazio riservato alle corsie delle auto. La realizzazione della banchina centrale, invece, è stata eseguita per facilitare attraversamento ciclo/pedonale. Anche gli attraversamenti sono stati invertiti: l'obiettivo, in questo caso, è quello di evitare le intersezioni ciclo/pedonali.



Se la vernice ha posto rimedio a un errore, la volontà di dare un nuovo volto e una nuova viabilità a piazza Statuto è più che mai concreta.