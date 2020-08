Ladro in pattini a rotelle arrestato in piazza Baldissera

Era da poco passata l’una di sabato notte, quando due cittadine a bordo di un’autovettura hanno notato un ragazzo accovacciato in corrispondenza di una macchina parcheggiata in via Tesso. Il giovane, intento a staccare un copricerchio della gomma anteriore, si è accorto della presenza delle donne, che nel frattempo allertano le forze dell’ordine, e si è dato alla fuga sfrecciando su un paio di pattini a rotelle.

Una volta arrivato in via Ciamarella, è stato "agganciato" da un uomo a bordo di un furgone, che ha proseguito fino alla rotonda di piazza Baldissera. Dopo alcuni metri, il ragazzo ha perso la presa cadendo a terra, mentre il complice fuggiva via.

Gli agenti giunti sul posto, dopo aver prestato soccorso al giovane, lo hanno arrestato per tentato furto. In seguito è stato ritrovato sotto l’auto in via Tesso uno zaino con all’interno diversi effetti personali del giovane, tra i quali i documenti d’identità.