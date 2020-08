Borgate dal Vivo organizza una ricca settimana di eventi all'Arena delle Alpi

Si preannuncia una settimana ricca di eventi che Borgate dal Vivo organizzerà all'Arena delle Alpi di Venaus dal 21 al 27 agosto, in collaborazione con Piemonte dal Vivo.

Se l'obiettivo di Borgate è la realizzazione di spettacoli dal vivo di qualità che possano, da una parte, riequilibrare l’offerta culturale, oggi troppo sbilanciata verso i grandi centri urbani, e dall’altra far emergere la forte identità del luogo, in relazione con la popolazione e il territorio, la settimana di Venaus lo centra in pieno con nomi di primo piano delle diverse forme artistiche.



In particolare domenica 23 agosto andrà in scena un appuntamento unico, prodotto da Borgate dal Vivo proprio per questa rassegna, in cui Isabella Ragonese, pluripremiata interprete di cinema e teatro, leggerà "Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico" in omaggio a Luis Sepùlveda, accompagnata da un quintetto d'archi diretto dal maestro Giorgio Mirto, con musiche originali composte per l'occasione.



L'appuntamento è pensato per un pubblico di tutte le età, ma non solo: grazie al sostegno di 2gether ONLUS un interprete LIS, la Lingua dei segni italiana, renderà lo spettacolo accessibile a tutti. Monica Calvi, di Assemblea Teatro, proietterà sullo schermo i propri disegni realizzati dal vivo sulla sabbia.

Gli altri appuntamenti:

venerdì 21 agosto il progetto Maledetti Cantautori , narrazione musicale delle vicende di alcuni celebri musicisti dalla vita tormentata. Oltre allo scrittore Nicholas Ciuferri, dal cui omonimo libro in uscita è tratto lo spettacolo, sono parte integrante del racconto i musicisti che si avvicendano nell'eseguire i brani degli artisti in questione: The Niro e Riccardo Tesio (Marlene Kuntz) sono ospiti fissi, cui si aggiungono a Venaus Nathalie Giannitrapani, Andrea Angeloni e, come ospite speciale, Cristiano Godano (Marlene Kuntz) ;



, narrazione musicale delle vicende di alcuni celebri musicisti dalla vita tormentata. Oltre allo scrittore Nicholas Ciuferri, dal cui omonimo libro in uscita è tratto lo spettacolo, sono parte integrante del racconto i musicisti che si avvicendano nell'eseguire i brani degli artisti in questione: The Niro e Riccardo Tesio (Marlene Kuntz) sono ospiti fissi, cui si aggiungono a Venaus Nathalie Giannitrapani, Andrea Angeloni e, come ospite speciale, ; 22 un interessante incontro tra linguaggi diversi, che vedrà sul palco la giovanissima e talentuosa chitarrista Anna Mancini e l'ibrido di trap, indie e cantautorato rappresentato da The Andre ;

e l'ibrido di trap, indie e cantautorato rappresentato da ; martedì 25 Frankie hi-nrg mc , tra i fondatori del rap italiano, porterà il monologo "Faccio la mia cosa", tratto dal suo omonimo libro in cui racconta il suo percorso come rapper e, in parallelo, la storia di questo genere musicale dalle origini a oggi;



, tra i fondatori del rap italiano, porterà il monologo "Faccio la mia cosa", tratto dal suo omonimo libro in cui racconta il suo percorso come rapper e, in parallelo, la storia di questo genere musicale dalle origini a oggi; mercoledì 26 lo spettacolo circense "Leggende", molto originale perché ogni messa in scena riprende ed elabora anche alcune leggende tipiche del luogo in cui viene rappresentato;



chiusura giovedì 27 agosto con "Viaggio al termine della notte", tratto dal romanzo di Louis-Ferdinand Céline sugli orrori della Grande Guerra, con Elio Germano e le musiche dal vivo di Teho Teardo.

Il 20 agosto è invece previsto un evento di anteprima, un workshop sulla graphic novel. Saranno presenti quattro importanti autori di questo genere: Andrea Ferraris, Lorena Canottiere, Michele Petrucci e Fabrizio Dori.