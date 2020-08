La storia di Bruce Springsteen raccontata a teatro a Pinerolo

Martedì 25 Agosto presso l'Area Spettacoli Corelli, il Comune di Pinerolo - in collaborazione con Mulino ad Arte - propone "Growin'up, Bruce Springsteen: a portrait " dell'Accademia dei Folli. La storia di Bruce Springsteen. Il mito di uno sfuggente american dream; la libertà delle highways contrapposta all’oscurità delle strade di periferia, dove giovani amanti si fanno promesse di una vita migliore; la dura esistenza dei lavoratori e dei disoccupati; la ricerca perenne di una promised land. “Growin’ up” racconta come tutto è cominciato, l’inizio della parabola: quando ancora nessuno lo chiamava The Boss.

Di: Emiliano Poddi. Musiche e Arrangiamenti: Enrico De Lotto. Con: Carlo Roncaglia, Enrico De Lotto, Paolo Demontis, Max Altieri, Matteo Pagliardi. Durata: 100'

Biglietti Biglietto unico € 10. Acquisto solo previa prevendita telefonica con ritiro la sera stessa. PER INFO E PRENOTAZIONI: 370.3259263 / info@mulinoadarte.com