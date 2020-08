Al Mausoleo della Bela Rosin una videoinstallazione dà voce alle donne di Vittorio Emanuele II

Quattro quadri raccontano la storia della passione romanzesca quanto scandalistica di Vittorio Emanuele II per la popolana Rosa Vercellana. E' il nuovo progetto di Assemblea Teatro allestito da oggi, 14 agosto, fino al 18, al Mausoleo della Bela Rosin di Torino.

Le pieghe, i retroscena, i pettegolezzi della malizia popolare, raccontati questa volta non è dal regal sovrano, ma dalle signore che lo frequentano quotidianamente, tra cui le sue diverse amate: l'attrice Laura Bon, la Maestrina di Frabosa o la moglie Maria Adelaide, Emma Ivon detta “la Bela Gigugin”.

Dopo le serate di fine luglio, con la proiezione del film “Le Donne del Re”, questa volta, il Mausoleo accoglierà la tappa di avvicinamento allo spettacolo teatrale omonimo in programma dal 25 al 27 settembre, grazie a una video installazione che racconta la vita del primo re d'Italia e delle sue donne. All’interno dell'edificio, quattro punti video costituiranno un'installazione a mo' di "pictures at an exhibition” della corte sabauda, per avvicinare un pubblico nuovo con un linguaggio smart.

L'accesso al pubblico sarà contingentato, alle 15,30 e alle 17; consigliata la prenotazione al tel. 011/3042808 (giorni feriali, ore 13,30-18,30).