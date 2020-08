Non ce l'ha fatta il motociclista coinvolto all'alba nell'incidente di via Giordano Bruno

Nonostante il trasporto d'urgenza al Cto, non c'è stato nulla da fare per il centauro coinvolto all'alba di questa mattina in un tremendo incidente in via Giordano Bruno. L'uomo è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Cinque persone hanno cercato di sollevare la Toyota sotto la quale si era infilato il 42enne motociclista: quando i soccorritori sono riusciti ad estrarlo, si sono subito accorti che le condizioni erano gravissime. La moto su cui viaggiava, una Honda, era stata letteralmente distrutta dall'impatto.

La polizia municipale è al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto, intanto c'è una famiglia che piange un suo caro che non c'è più.