1500 visitatori al Museo dell’Automobile nel weekend di Ferragosto

Buona affluenza al Museo Nazionale dell’Automobile nel weekend di Ferragosto: da venerdì 14 a domenica 16 agosto i visitatori sono stati 1500.

I numeri sono in linea con il trend delle settimane post lockdown (il Mauto è riaperto dal 30 maggio) che ha visto l'affluenza media superiore alle 300 persone nei giorni di apertura del museo. Il picco si è verificato venerdì 14 agosto, quando si sono sfiorati i 600 ingressi.

I visitatori sono italiani in larga maggioranza; quelli del territorio con l'Abbonamento Musei sono circa il 25% del totale. I visitatori stranieri provengono in gran parte dall’Unione Europea, in particolare dai Paesi più vicini come Francia, Paesi Bassi, Germania e Svizzera.

In crescita rispetto alla riapertura di giugno anche le Torino Card, che in questi giorni sono state pari al 5% del totale. Le vendite online rappresentano circa un terzo degli ingressi totali.

Un ottimo riscontro di gradimento per le mostre in corso: Rien ne va plus, l'esposizione delle auto sequestrate dalla Guardia di Finanza di Genova e Lancia Aurelia – Mito senza tempo, la mostra dedicata ai 70 anni della Lancia Aurelia, prorogata fino al 27 settembre.