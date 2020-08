Stasera a Bardonecchia spettacolo di musica-teatro dedicato a Bob Dylan

Alle ore 21 di oggi, domenica 16 agosto, l’Accademia dei Folli è protagonista sul palco del Palazzo delle Feste di piazza Valle Stretta a Bardonecchia con “How does it feel? Something about Bob Dylan”, uno spettacolo di musica-teatro dedicato al grande cantautore americano, premio Nobel per la letteratura nel 2016.

In questo spettacolo scritto e interpretato da Carlo Roncaglia i “Folli” ripercorrono la storia di Bob Dylan quando ancora era un giovane e sconosciuto cantautore di nome Robert Zimmermann. Il viaggio parte dalla città natale di Dylan, Duluth in Minnesota, conosciuta come la Terra dei Giganti, uno strano scherzo del destino per chi è alto sì e no un metro e settanta. Allora non aveva scritto nemmeno una filastrocca ma, a sentire lui, da qualche parte le sue canzoni c’erano già, ed erano canzoni folk: doveva solo trovarle.

Cambiò nome – Robert Allen – e si trasferì a Minneapolis, sempre Minnesota. Poi diventò Robert Allyn, con la ipsilon, che faceva più fine. Ma di canzoni nemmeno l’ombra. Bob Allyn? Per carità, sembrava il nome di un rivenditore di Cadillac usate. Finché un bel giorno Robert Thomas – è sempre lui – non incontrò qualcuno che gli cambiò la vita: Woody Guthrie. E allora sì che Robert Dillon – sempre lui – si mise a scrivere canzoni, e anche a cantarle, a New York, in una gabbia di matti universalmente nota come “Café Wha”.

Un altro bel giorno Bob Dillon si trovò sotto il naso un mucchio di fogli con su scritto: Columbia Records. Era il contratto regolare che si offriva a ogni nuovo artista ingaggiato da loro. Lui doveva solo firmare. E sapete cosa fece? Prese la penna, e così, per istinto, automaticamente, senza neanche pensarci, ci scrisse sopra il suo nome: Bob Dylan, l’artista folk capace di conquistare prima il pubblico americano e poi quello di tutto il mondo.

How does it feel? è uno spettacolo in bilico tra musica e teatro, un viaggio di formazione attraverso l’America, le sue radici e il suo “rinascimento”. La narrazione svela al pubblico il percorso umano e artistico di uno dei più interessanti e innovativi poeti del nostro tempo. Più che un tributo a Bob Dylan, è un racconto accorato e insieme un reportage fotografico di un'epoca e dei suoi fermenti, una visita a quella fabbrica di idee e di arte che è il Village newyorchese degli anni Sessanta. Un racconto fatto dei suoni di celebri note, dell’eco di poetiche parole, di aneddoti e curiose vicende umane.

Lo spettacolo rientra all’interno del filone #portraits, con cui l’Accademia dei Folli traccia dei personali percorsi attraverso le canzoni di alcuni protagonisti della musica leggera internazionale, da Fred Buscaglione a Fabrizio de André, da Leonard Cohen a Bruce Springsteen, da B.B. King a Tom Waits.

Sul palco con Carlo Roncaglia voce e chitarra, Enrico De Lotto contrabbasso, Paolo Demontis armonica e Vincenzo Novelli chitarre . Musiche e arrangiamenti Enrico De Lotto.

L’ingresso al Palazzo delle Feste è gratuito, con prenotazione obbligatoria recandosi all’Ufficio del Turismo di piazza Alcide De Gasperi, 1/a e nel pieno rispetto delle norme volte a contenere il diffondersi del COVID-19.