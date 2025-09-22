Torna a Baldissero Torinese la rassegna “Scrittori in Collina”

Dopo il successo della prima edizione, torna a Baldissero Torinese Scrittori in Collina, la rassegna letteraria che per il 2025 propone tre appuntamenti dedicati ad autori e storie legate al territorio torinese. L’iniziativa è sostenuta dalla Città metropolitana di Torino, dal Consiglio Regionale del Piemonte e dal Comune di Baldissero Torinese.

Il primo incontro è in programma venerdì 26 settembre: lo scrittore Davide Longo presenterà La donna della mansarda (Einaudi), in dialogo con Dario Voltolini. Venerdì 17 ottobre sarà la volta di Giorgia Protti con La giusta distanza dal male (Einaudi), che converserà con Giorgia Meneguz, libraia di Chieri. A chiudere la rassegna, venerdì 7 novembre, Paola Cereda con L’unico finale possibile (Bollati Boringhieri), in dialogo con Rocco Pinto, libraio e scrittore.

Tutti gli appuntamenti si svolgono alle 18.30 presso il centro ricreativo Bric Paluc, in strada Pino 1 a Baldissero Torinese. L’ingresso è libero. Al termine degli incontri è previsto un aperitivo con gli autori, in collaborazione con la Cantina Terre dei Santi.