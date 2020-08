Una discarica a cielo aperto in borgata Barauda a Moncalieri

L'inciviltà non va mai in vacanza, neppure a ferragosto. E così il tratto di strada che si trova sotto il ponte che collega Moncalieri a La Loggia è stato trasformato in una discarica a cielo aperto.

La segnalazione ad Amiat e alla Polizia locale è stata fatta da alcuni residenti della zona di borgata Barauda. L'immagine non lascia spazio a dubbi: si vede ogni genere di spazzatura accumulata: rifiuti di vario tipo, compresi mobiletti ed elettrodomestici abbandonati. Uno spettacolo ben poco edificante, anche se per fortuna si trova in un'area periferica e scarsamente frequentata, scelta forse proprio per questo motivo.

A luglio un paio di discariche erano state incendiate da ignoti, stavolta almeno non si è arrivati al limite estremo.