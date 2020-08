Moncalieri, le fototrappole della Polizia locale 'catturano' i 'furbetti dei rifiuti'

Pensavano di averla fatta franca, ma sono stati 'catturati' dalle fototrappole, le videocamere di ultima generazione della Polizia locale di Moncalieri. E così hanno avuto vita breve le scorribande e lo sversamento abusivo di rifiuti avvenuto nei giorni scorsi in Borgata Barauda e in via Freylia Mezzi.

A raccontare nei dettagli quanto avvenuto è stato il sindaco Paolo Montagna: "L'abbandono illegale di rifiuti non è solo un gesto incivile e maleducato, è un reato. Per questa ragione nei mesi scorsi abbiamo scelto di acquistare fototrappole di ultima generazione. Si tratta di videocamere in dotazione alla Polizia Locale: quando rilevano un movimento, scattano video e foto anche di notte grazie ai led infrarossi, invisibili ad occhio umano".

E proprio grazie alle fototrappole la Polizia Locale di Moncalieri è riuscita ad individuare i responsabili dell’abbandono di rifiuti in zona Barauda e in via Freylia Mezzi. "Saranno sanzionati con un verbale fino a 3000 euro e dovranno ripulire l'area smaltendo correttamente i rifiuti all'ecocentro a proprie spese", ha aggiunto il sindaco Montagna.

"Da quando è terminato il lockdown, attraverso le riprese sono stati individuati, riconosciuti e sanzionati dieci cittadini. Nei prossimi mesi le fototrappole continueranno ad essere posizionate in numerose zone della città, per contrastare questo fenomeno ancora troppo diffuso", ha concluso il primo cittadino di Moncalieri.