Giardini di corso Unione Sovietica all'angolo con corso Cosenza, via al cantiere

Sono iniziati oggi i lavori di riqualificazione del giardino di corso Unione Sovietica 256/corso Cosenza.

L'intervento consentirà di migliorare le condizioni molto precarie della pavimentazione, ampliando nel contempo lo spazio destinato al verde attraverso il ripristino di manti erbosi.

Le nuove pavimentazioni verranno realizzate con autobloccanti e all'interno dell'area saranno posizionati elementi di arredo urbano, quali panchine e cestini porta-rifiuti. Saranno inoltre eliminati i rami secchi, deteriorati o pericolanti degli alberi presenti e potate le siepi.

Lungo il perimetro del giardino verrà inoltre collocata una recinzione alta due metri e dotata di cancelli che verranno aperti e chiusi a cura dei cittadini, in orari da definire: una soluzione concordata con la Circoscrizione e le associazioni dei residenti per salvaguardare l'area già oggetto di episodi di vandalismo.

La spesa per i lavori è di 62mila euro.