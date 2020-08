Chieri, i carabinieri arrestano due corrieri della droga: sequestrato oltre mezzo chilo di cocaina

Non si è fermato all'alt che gli era stato intimato a un posto di blocco ad Arignano: per questo, un quarantenne di Ladispoli, ma domiciliato a Chieri, è stato inseguito dai carabinieri e poi fermato la sera di Ferragosto.

L'uomo è stato arrestato in flagranza dopo che i militari hanno recuperato un involucro con all'interno 110 grammi di cocaina che il fuggitivo aveva gettato dal finestrino durante la fuga. Nel garage del quarantenne, i militari hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori 360 grammi di cocaina e un bilancino elettronico. L'uomo è dunque finito in manette per detenzione di droga ai fini di spaccio.