Moncalieri, torna la malamovida sulla terrazza del parcheggio multipiano

L'iniziativa del Comune, con il centro pedonalizzato dal giovedì alla domenica, i tanti dehor e il cinema all'perto intendevano dare un rilancio al cuore pulsante di Moncalieri per l'estate.

Se il risultato è stato raggiunto, viste le presenze e l'animazione in città anche in questi caldi giorni di agosto, si devono purtroppo anche segnalare nuovi problemi per la malamovida. Sono numerose, infatti, le segnalazioni dei residenti del centro storico che denunciano rumori molesti, ma soprattutto sporcizia e disordine che la fanno da padroni nelle ore serali sulla terrazza del parcheggio multipiano.

L’iniziativa voluta dall'Amministrazione del cinema all’aperto ha funzionato, ma una volta chiuso lo spettacolo i ragazzi sono tornati ad impadronirsi della zona, con bottiglie abbandonate, disturbo e rifiuti lasciati un pò ovunque, tanto che più di un abitante del centro chiede maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine.

Qualcuno è arrivato persino ad invocare la chiusura dell’area dopo una certa ora, ma il Comune di Moncalieri spera di non dover utilizzare scelte forti per riportare sotto controllo la situazione.