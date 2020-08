Moncalieri e la triste storia del multipiano vandalizzato

E' una storia triste, tornata di attualità in questi caldi giorni di estate. Il parcheggio multipiano di Moncalieri è diventato oggetto di ogni genere di scorribanda da parti di alcuni giovani, al termine di "notti brave".

Come testimoniano le immagini che corredano questo pezzo, i ragazzi si divertono fino a tarda ora, ma poi lasciano sul campo il segno del loro passaggio: bottigle e lattine dappertutto, rifiuti abbandonati, scatoloni della pizza. Ma non fosse sufficiente questo, assieme ai rumori molesti e al fatto che questi giovani 'tirano tardi' e i residenti della zona non sempre riescono ad addormentarsi, negli ultimi tempi si sono segnalati anche atti di vandalismo sulle scale, con gente che, oltre ad aver imbrattato i muri in ogni modo, si è divertita a fare lì i propri bisogni, rendendo l'aria irrespirabile e scoraggiando molti dal passare attraverso il multipiano per raggiungere il centro di Moncalieri.

Una residente, la signora Anna Canavesio, ha scritto lettere su lettere, iniziando dal 25 di maggio, quando si sono verificati i primi episodi, subito dopo la fine del lunghissimo lockdown, andando avanti fino ad inizio agosto. Assieme a lei altri cittadini, di cui si è fatto portavoce il candidato consigliere dei Moderati Pietro Bucolia: "Sta diventando un problema di ordine pubblico. La soluzione delle 180 telecamere che propone il sindaco Paolo Montagna non è sufficiente, non basta il grande fratello".

"Il multipiano sembra purtroppo la latrina di Moncalieri", prosegue Bucolia. "Almeno era cosi quando vi sono andato io. Una puzza da voltastomaco con un oggettivo rischio sanitario per i passanti. E i vigili dov’erano? Hanno risposto alle richieste dei cittadini? Hanno fatto qualche intervento? Mi auguro che presto cambi qualcosa per il bene della città", ha concluso l'esponente dei Moderati.