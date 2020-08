Il MAcA di Torino è alla ricerca di un nuovo direttore

“Avviso pubblico per la selezione del direttore”: l'annuncio, sul sito web ufficiale, è del Museo A come Ambiente di Torino. Dopo il rinnovo del Consiglio, che ha visto la conferma di Agostino Re Rebaudengo alla presidenza, è dunque arrivato il tempo di scegliere la figura che dovrà portare avanti la mission del museo dedicato all'ecologia, al verde e alla sostenibilità; la carica, ricoperta da Paolo Legato da fine 2014, è in scadenza il 31 dicembre 2020.

Il nuovo direttore dovrà essere, secondo quanto riportato dal bando, una “figura di significativo.

profilo culturale e manageriale, dotata di esperienza, indipendenza e creatività, in grado di sviluppare la missione e l’identità del museo promuovendone la vocazione europea, l'incremento del pubblico e la crescita dell’immagine e visibilità locale, nazionale e internazionale".

Tra i compiti da svolgere, al prescelto spetterà la proposta di linee guida generali, la gestione amministrativa, dei programmi delle attività formative, scolastiche, didattiche e culturali, del budget, del personale e della comunicazione, la cura delle relazioni interne ed esterne, la realizzazione di iniziative di raccolta fondi e la ricerca di sponsor. L'incarico avrà durata triennale e prevederà un compenso di 40mila euro annui più eventuali bonus in base ai risultati raggiunti.

La domanda potrà essere consegnata presso la sede di Corso Umbria 90 a mano o spedita per posta raccomandata con avviso di ricevimento; in alternativa è possibile inviarla via pec all'indirizzo direzione@pec.acomeambiente.org ; la scadenza è fissata per il 30 settembre alle ore 15.