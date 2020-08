A volte navigare semplicemente su Internet può compromettere la tua privacy. Usa una VPN e sarai al sicuro!

Che tu sia in ufficio o in viaggio, una VPN è uno dei modi migliori per tenerti al sicuro su Internet. Ma quanto sono efficaci le VPN? Lo scopo di una VPN è fornirti la sicurezza e la privacy di cui hai bisogno quando comunichi su Internet. Il problema con Internet da quando è stato creato è che nella sua progettazione si è pensato esclusivamente a un protocollo per aggirare i guasti piuttosto che proteggere i dati. Pertanto le app a cui sei abituato, che si tratti di e-mail, web, messaggistica, Facebook, ecc. sono tutti basati su questo protocollo Internet di base (IP). Sebbene alcuni standard siano stati sviluppati, non tutte le applicazioni Internet sono sicure. Molte di loro continuano a inviare le proprie informazioni senza alcuna misura di sicurezza o privacy. Ciò rende qualsiasi utente di Internet vulnerabile ai criminali che potrebbero rubare le informazioni bancarie o della carta di credito, i governi che potrebbero voler ascoltare i loro cittadini e altri utenti di Internet che potrebbero voler spiarti per una serie di motivi.





Ma cos'è una VPN?

La definizione vpn sta ad indicare Virtual Private Network. Una VPN crea un tunnel privato su Internet. L'idea è che tutto ciò che invii sia incapsulato in questo canale di comunicazione privato e crittografato in modo che anche se i tuoi pacchetti vengono intercettati, non possono essere decrittografati. Le VPN sono strumenti molto potenti per proteggere te ed i tuoi dati.





Qual'è la funzione di una VPN?

Cominciamo con le basi della comunicazione Internet. Supponi di essere alla tua scrivania e di voler visitare un sito. A tale scopo, il computer avvia una richiesta inviando pacchetti. Se ti trovi in ​​un ufficio, questi pacchetti viaggiano spesso attraverso switch e router sulla rete locale prima di essere trasferiti alla rete Internet pubblica tramite un router. Una volta su Internet pubblico, questi pacchetti viaggiano attraverso un gruppo di computer. Una richiesta separata viene effettuata a una serie di server dei nomi di dominio per tradurre il nome del sito in un indirizzo IP. Queste informazioni vengono rinviate al tuo browser, che quindi invia la richiesta, ancora una volta, attraverso un gruppo di computer su Internet pubblico. Alla fine, raggiunge l'infrastruttura del portale, che quindi scarica una pagina web (che è composta da una serie di elementi separati) e ti invia tutto sul tuo computer. Ogni richiesta su Internet dà generalmente luogo a tutta una serie di comunicazioni tra più punti. Il modo in cui funziona una VPN è crittografare questi pacchetti nel punto di origine, spesso nascondendo non solo i dati ma anche le informazioni sul tuo indirizzo IP di origine. Il software VPN da parte tua invia quindi questi pacchetti al server VPN in un punto di destinazione, decrittografando queste informazioni.





Quando si deve usare una VPN?

Abbiamo già discusso prima sull'utilizzo di una VPN, comunque approfondire l'argomento non fa male. Quando sei lontano da casa o dall'ufficio e ti connetti a Internet, il più delle volte lo fai attraverso il Wi-Fi fornito dal tuo hotel o dal ristorante, dalla biblioteca o dal bar in cui stai lavorando in quel preciso momento. A volte il Wi-Fi ha una password. Altre volte è completamente aperto. In ogni caso, non hai idea di chi altro stia accedendo a questa rete e, quindi, non hai idea di chi possa ficcare il naso nel tuo traffico. Il consiglio è di utilizzare sempre una VPN quando si utilizza la rete Wi-Fi di qualcun altro. Ecco una buona regola pratica: se sei lontano dall'ufficio o da casa e utilizzi il Wi-Fi di qualcun altro, anche quello di un familiare o un amico, utilizza sempre una VPN. Ciò è particolarmente importante se si accede a un servizio che contiene informazioni di identificazione personale. Ricorda, stanno succedendo molte cose dietro le quinte e non sai mai veramente se una o più delle tue app si stanno autenticando in background, mettendo a rischio le tue informazioni personali. Un altro motivo per cui potresti scegliere di utilizzare una VPN è se hai qualcosa da nascondere. Non si tratta solo di persone che fanno cose che non dovrebbero fare. A volte le persone hanno davvero bisogno di nascondere le informazioni. Prendiamo, ad esempio, la persona che teme di essere discriminata da un datore di lavoro a causa delle preferenze sessuali o di una condizione medica. Un altro esempio è una persona che ha bisogno di andare online ma ha paura di rivelare informazioni sulla posizione perché la sua vita potrebbe essere in pericolo. E poi, naturalmente, ci sono quelle persone nei paesi sotto dittature che devono nascondere la loro attività solo per avere accesso a Internet senza essere gravemente penalizzate. Una VPN può aiutarti ad assicurarti di non essere spiato quando ti colleghi tra il tuo computer e un sito web.