Automobile contro un dehor nella nuova area pedonale di via San Francesco da Paola

Ieri sera, intorno alle 21.30, il conducente di una Citroen C3 ha urtato il dehors di un esercizio pubblico situato nell'area pedonale di via San Francesco da Paola. Sul posto si è recata una pattuglia della Polizia Municipale per i rilievi del caso.

Fortunatamente, al momento del sinistro, il dehor non era frequentato da clienti. Tuttavia, un monopattino parcheggiato nelle immediate vicinanze, a causa dello spostamento d’aria e dell’urto, è caduto a terra andando a colpire la caviglia di una signora che si trovava a passare in prossimità dell’impatto.

Il conducente della Citroen è risultato negativo all'alcol test, ma è stato sanzionato per violazione dell’area pedonale insieme ad altri 10 veicoli in divieto di sosta.

La donna è stata trasportata all’ Ospedale Gradenigo con codice verde.