Coronavirus: famiglia record all'Amedeo di Savoia per fare il tampone

Sono in nove ma presto saranno in dieci e tutti stamattina si sono recati nel piazzale antistante l'ospedale "Amedeo di Savoia" per fare il test anti-Covid nel laboratorio mobile allestito dall'Asl.

Una famiglia di nove persone (marito, moglie, sette figli e uno in arrivo) che ha trascorso le vacanze a Valencia (Spagna) ed é atterrata domenica sera all'aeroporto di Malpensa. "A Milano non ci hanno fatto alcun test - racconta il padre, 43 anni - poi abbiamo preso la macchina e siamo tornati a Torino. Ora attendiamo i risultati, per due giorni ce ne staremo in casa lontano da tutti".