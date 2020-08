Donne ordinarie e straordinarie protagoniste dell'ultimo appuntamento di "Bardonecchia Scena 1312"

In occasione dell’ultimo appuntamento della stagione estiva “BARDONECCHIA SCENA 1312”, cartellone culturale, musicale e teatrale, organizzato dal Comune di Bardonecchia, saliranno sul palco del Palazzo delle Feste di Piazza Valle Stretta i musicisti dell’ESTEMPORANEA Ensemble, per uno spettacolo scritto e raccontato da Lucia Margherita Marino, direttrice artistica della compagnia musicale torinese, omaggio a tutte le donne.

È stato ed è tuttora un cammino lungo quello delle donne, faticoso, avventuroso e a volte scandaloso. Uscendo dalla zona di confine del salotto, sono costrette ad abbandonare i ruoli tradizionali e a reinventarsi completamente, gettando spesso lo scompiglio nell’ordinata gerarchia maschilista. Le donne ritratte in questo spettacolo si espongono in prima persona, parlano delle loro battaglie pubbliche e private, delle contraddizioni e delle paure che le hanno rese icone di un’epoca da loro modificata. Entreremo insieme dietro le quinte di vite ordinarie e straordinarie: Eleonora Duse, Rosa Parks, Marie Curie, Maria Montessori, Coco Chanel, Maria Callas fino a Lady Diana e Malala Yousafzai.

SCENA 1312 è l’affermato Festival di musica e teatro che ha portato a Bardonecchia importanti artisti per tutto il periodo estivo. ESTEMPORANEA – Arte, Musica, Teatro ha curato gli eventi musicali portando sul palco attori e musicisti di grande professionalità, tra i tanti: la big band Soul Nassau, il quartetto Cafè Express con Alessia Donadio, Marisa Torello e le sue storie inedite, la musica irlandese dei Birkin Tree e il flamenco del Mediterranea Trio. A questi appuntamenti si sono aggiunti la tradizionale Cena in Bianco & Rosso e Ferragosto in Musica, per una stagione ricca di coinvolgenti eventi, apprezzati da residenti, villeggianti e turisti italiani e stranieri.

L’ingresso al Palazzo delle Feste è gratuito, con prenotazione obbligatoria recandosi all’Ufficio del Turismo di piazza Alcide De Gasperi, 1/a e nel pieno rispetto delle norme volte a contenere il diffondersi del COVID-19.