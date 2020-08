Corso Principe Oddone, poliziotti scoprono 96 grammi di cocaina nascosti in uno sgabuzzino

I poliziotti del Commissariato Dora Vanchiglia già sospettavano di lui, che era stato più volte segnalato per una presunta attività di spaccio. Per questo, hanno perquisito la sua abitazione, riuscendo alla fine ad incastrarlo: il 29enne marocchino è stato così arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti.

Gli agenti hanno fatto irruzione nell'alloggio, in uno stabile in corso Principe Oddone, senza però trovare nulla di rilevante. Se non un portachiavi con sette diverse chiavi: solo due di queste però permettevano l'ingresso nell'abitazione. Per questo, hanno cercato possibili pertinenze adiacenti all'alloggio. Alla fine hanno scoperto uno sgabuzzino, situato nella parte inferiore del palazzo. Una volta al suo interno, proprio grazie a una delle chiavi, gli operatori hanno ritrovato in una scatola di cartone tre involucri in cellophane contenenti cocaina, per un peso totale di circa 96 grammi e un bilancino di precisione. Il ventinovenne è stato allora arrestato.