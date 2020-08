A Santa Rita raccolta fondi per la famiglia di Tony, proprietario del bar "Il gabbiano"

E' stata attivata una raccolta fondi, nel quartiere Santa Rita, a favore della famiglia del proprietario del bar "Il gabbiano" in piazza Montanari 141. Tony, 50 anni, conosciutissimo nella zona, è deceduto a seguito di un tragico incidente, il 19 agosto, in corso Orbassano, mentre era in sella alla sua moto.

"Un punto di riferimento per tutti i residenti del quartiere e non solo - lo ricordano i conoscenti, in particolare Riccardo Prisco, consigliere della Circoscrizione 2 -. Una persona sempre sorridente, disponibile, rispettosa e di grande professionalità. Amico di tutti senza distinzione, le sue specialità sui taglieri misti hanno dato prestigio al locale, dove amici e colleghi hanno sempre trascorso bei momenti. I cittadini e l'Associazione di Commercianti Via Tripoli si uniscono al dolore della famiglia".