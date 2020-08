SfmA Torino-Aeroporto-Ceres, da martedì i treni si fermeranno a Venaria

Sono infatti in piena attività i lavori da parte della Regione Piemonte per la realizzazione del tunnel di collegamento tra la linea Sfma e il resto del passante ferroviario. Ora i lavori interessano direttamente la parte di ferrovia in esercizio.

Per garantire il collegamento con il centro città, Gtt, in accordo con l’agenzia Piemontese Mobilità, ha predisposto il servizio di navetta bus denominato “Sf2”, che collegherà la stazione di Venaria con Porta Susa e sostituirà la navetta Dora Express in servizio tra la Stazione di Torino Dora e Porta Susa. Il capolinea della navetta SF2 si trova di fronte all'ingresso della stazione di Venaria: i bus sostitutivi saranno diretti in corso Bolzano dove effettueranno il capolinea presso la stazione ferroviaria di Porta Susa per poi ripartire in direzione Venaria.

Le navette SF2 saranno in servizio tutti i giorni dalle ore 6.00 alle ore 20.30, con partenze da Venaria in coincidenza con l’arrivo dei treni. Percorsi e orari www.gtt.to.it/cms/avvisi-e-informazioni-di-servizio/8529-lavori-passante-ferroviario-dal-25-agosto-la-linea-sfma-si-ferma-a-venaria-navetta-bus-di-gtt-per-porta-susa.