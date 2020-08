Juve, inizia ufficialmente l'era Pirlo

Maurizio Sarri appartiene ufficialmente al passato. Da oggi inizia ufficialmente per la Juve l'era Pirlo.

L'8 di agosto era arrivata l'investituta ad allenatore, dopo che per lui il presidente Andrea Agnelli aveva pensato alla guida della Under 23 per un percorso di crescita che lo avrebbe dovuto portare a dirigere la prima squadra. Ma i tempi, complice la eliminazione in Champions ad opera del Lione, hanno subito una accelerazione e, dopo aver pensato ad altre soluzioni (Inzaghi, Zidane, forse anche il ritorno di Allegri) la società bianconera ha deciso di dare subito fiducia all'uomo che, con il suo arrivo nel 2011, era stato il primo grande acquisto che aveva segnato la svolta e l'inizio di un ciclo vincente che in Italia dura ininterrottamente da nove stagioni.

A Pirlo si chiede di conquistare il decimo scudetto consecutivo e di rinfrescare una immagine europea sbiadita dagli insuccessi delle ultime stagioni, malgrado la presenza di un extraterrestre come Cristiano Ronaldo. Sarà ancora lui l'uomo guida del nuovo ciclo bianconero, che per il momento non ha ancora prodotto novità dal mercato, ma è evidente che nell'estate del covid anche i tempi delle trattative si muovono su cadenze diverse dal solito.

Intanto il nuovo tecnico Pirlo è stato uno dei primi a varcare i cancelli del centro sportivo della Continassa, poi alla spicciolata arriveranno un pò tutti i calciatori, che cominceranno con il sostenere le visite mediche di rito (e il tampone) al JMedical. Intanto è stato definito il nuovo staff: il croato Igor Tudor sarà il vice di Pirlo, mentre Roberto Baronio sarà il collaboratore tecnico.